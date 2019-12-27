В доходном доме постройки конца 19 века в центре Петербурга горит коммуналка

Четверых человек вывели из горящей квартиры на пятом этаже старинного дома на набережной реки Фонтанки. Пожарные продолжают эвакуировать жильцов с выше расположенного этажа.

О пожаре на углу набережной и Вознесенского проспекта «Фонтанке» рассказали очевидцы. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу подвтердили, возгорание произошло в восьмикомнатной квартире дома 127.

«Горит комната 25 метров по всей площади, из горящей квартиры эвакуировано 4 человека, продолжается эвакуация с вышележащих этажей», – сообщили в ведомстве.











Дом 127 по набережной Фонтанки известен как доходный дом Г. И. Любиенса. Это строение 1882 года, перестроенное в 1911. В советское время на первом этаже дома были ясли, сейчас там, если верить Яндексу, ресторан и медицинская клиника.



