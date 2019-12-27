Тополя на Грибоедова приговорили к сносу. На совете, на который не пустили горожан

В комитете по благоустройству Петербурга собрали неформальный экспертный совет для разрешения конфликтной ситуации вокруг сноса тополей на канале Грибоедова и достижения «взаимопонимания с жителями города», сообщил 27 декабря комитет. Но горожан на заседание не пустили.

Как пояснили в комитете, в первом заседании совета приняли участие представители ряда комитетов, Русского музея, Лесотехнического университета, Ботанического института, НИИ Лесного хозяйства и центра защиты леса Ленобласти, а также специалисты по фитопатологии, микологии, дендрологии, энтомологии и ландшафтные архитекторы. Никакого официального статуса собрание не носит. Они осмотрели приговоренные ранее к спилу тополя напротив домов 119-121 на набережной канала Грибоедова, за который в начале декабря вступились активисты, горожане и общественные деятели. В комблаге отметили, что «большинство экспертов высказали мнение о необходимости сноса тополей», однако назвать точные результаты распределения мнений затруднились.

В свою очередь, основатель движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника, которая присутствовала на встрече в качестве представителя общественности, рассказала, что из десяти человек за снос тополя высказались шестеро, остальные либо пришли к выводу, что часть деревьев нужно сохранить, либо – что тополя не представляют угрозы. Представитель комитет по охране памятников озвучил архивные документы 1993 года, согласно которым уже тогда были даны рекомендации к сносу для сохранения набережной.

Горожан возмутило, что их на заседание совета не допустили даже в качестве слушателей. На вопрос «Фонтанки» о причинах такой скрытности в комитете отметили: «Это же был экспертный совет, при чем здесь местные жители. Они не нужны. Эксперты нужны, чтобы составить экспертное мнение, а жители для чего нужны?»

Не исключено, что совет будет выступать в качестве постоянной структуры, которая будет оценивать состояние деревьев в спорных случаях. Однако организационные моменты и принципы участия в работе этого совета пока не определены. «Это наша попытка каким-то образом решить эту проблему недопонимания по поводу того, какое дерево рубить, какое – не рубить», – добавили в комитете. И подчеркнули, что комитет не является учредителем совета, а только инициатором встречи, который предоставил площадку для обсуждения. По какому принципу отбирались участники встречи, в комблаге пояснить затруднились.



