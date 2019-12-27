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Власть
27.12.2019 20:13
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«Нам удалось выровнять горизонт». Комитет имущественных отношений рассказал, сколько и как заработал в 2019 году

«До этого кривые доходов падали вниз несколько лет, а «дебиторка» росла. Нам удалось выровнять горизонт», – рассказал 27 декабря глава ведомства Валерий Калугин. В минувшем году ведомству удалось собрать больше доходов и сократить объемы задолженности.

По словам чиновника, добиться этого удалось за счет изменения похода к работе с предпринимателями, в частности сокращению сроков рассмотрения и упрощения регламентов. «Две основные задачи — повернуться к малому и среднему бизнесу и городу, горожанам лицом- выполнены», -сказал Валерий Калугин.

В 2019 году комитет заключил 1489 договоров аренды земельных участков, что в 1,8 раз больше, чем годом ранее, а также 956 договоров на размещение нестационарных торговых объектов, что в пять раз больше, чем в 2018-м. В результате на сдаче земли в аренду город заработал 5,5 млрд рублей, что на 2% больше по сравнению с 2018 годом, а на сдаче участков под НТО – 272 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Поступления от увеличения площади земельных участков выросли почти в два раза – до 528 млн рублей. Доходы в виде дивидендов составили в 2019 году 987 млн рублей, что на 32% больше, чем годом ранее.


КИО зарабатывал не только сдавая в аренду, но и продавая на торгах городскую недвижимость. В частности за два аварийных здания на ул Блохина и на набережной Мойки удалось получить 982 млн рублей. Общий доход от продажи составил 1,7 млрд рублей. Но пока план далек от выполнения. Летом КИО анонсировал план заработать 6 млрд рублей на приватизации городского имущества в 2019 году.  Но, поскольку из-за предписания ФАС, торги фактически начались только во втором полугодии, темпы отстают от заявленных. «Торги были импульсивные, мы нащупывали, как что продавать и в какие сроки», – сказал Валерий Калугин.

Также комитет смог взыскать 1,1 млрд долгов у своих контрагентов. Дебиторская задолженность в итоге сократилась с 22,2 млрд рублей на 1 января 2019 года до 19,4 млрд рублей на 1 декабря 2019 года. Но «плохие долги», которые не подлежат взысканию, придется списывать. Принятие изменения в бюджетный кодекс позволит сделать это в будущем году, сказал Валерий Калугин.

Город не только расставался, но и пополнял портфель недвижимости. Всего в собственность Петербурга было передано 179 объектов. К примеру, из федеральной собственности в городскую перешел участок в 107 тыс. кв. м на территории промзоны «Горская» и два участка на Софийской улице, 71 — там будут созданы общественно-деловые и рекреационные пространства. «Еще три площадки в Кронштадте и Бронке мы получим в собственность Петербурга в 2020 году и начнем там инвестиционные проекты», – сказал Валерий Калугин.

В свою очередь Петербург передал в федеральную собственность 61 объект недвижимости, в том числе участок в 60 тыс. кв. м для размещения Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО, а также девять помещений площадью 2,2 тыс. кв. для размещения отделений «Почты России».

В 2020 году КИО планирует запустить масштабную инвентаризацию. Пока запущен пилотный проект в Адмиралтейском районе. Делопроизводство ГКУ «Имущество Петербурга» и самого комитета были объединены в единой информационной системе. «Наконец-то мы перестанем терять документы и начнем контролировать сроки», – пообещал Валерий Калугин.

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