Фигуранты дела «Новокрестовской» амнистированы в Петербурге. Их судили за авральную стройку метро

В Петербурге вынесен приговор по делу о злоупотреблениях на строительстве станции метро «Новокрестовская». Виновными признаны бывший топ-менеджер «Метростроя» и экс-замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 27 декабря Куйбышевский суд огласил приговор в отношении Дмитрия Ильченко, Николая Казнина, Александра Комиссарова и Дмитрия Митянина, которым в зависимости от преступной роли вменялись превышение и злоупотребление должностными полномочиями, а также мошенничество.

Суд счел доказанным, что бывший зампред КРТИ Комиссаров и экс-замглавы Дирекции транспортного строительства (ДТС) Митянин договорились дополнительно оплачивать сотрудникам сверхурочную работу при инженерной подготовке участка Невско-Василеостровской линии, включая станцию «Новокрестовская», которую требовалось открыть к ЧМ-2018.

Первый замгендиректора «Метростроя» Казнин передавал Комиссарову и Митянину наличные, а те мотивировали инженеров технадзора и стройконтроля на сверхработу. В 2014 – 2015 годах Митянин получил 6 млн рублей, из них полмиллиона потратил на хознужды ДТС, остальное раздал подчиненным.





Деньги выделял бывший гендиректор компании «Петрострой» Дмитрий Ильченко. Она выступала субподрядчиком «Метростроя» на строительстве «Новокрестовской», договор был заключен на 209 млн рублей. Бизнесмен был заинтересован в скорейшей приемке работ.

Комиссаров из КРТИ и Казнин из «Метростроя» амнистированы. Митянин и Ильченко получили условные сроки.