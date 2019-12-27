Петербургский фигурист Дмитрий Алиев впервые в карьере выиграл чемпионат России

На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования среди мужчин-одиночников. Первое место занял 20-летний петербуржец Дмитрий Алиев, для которого этот успех стал первым в карьере.

Второе и третье места достались москвичам Артуру Даниеляну и Александру Самарину.

Напомним, что после короткой программы лидировали сразу трое петербуржцев – Макар Игнатов, Андрей Мозалёв и Пётр Гуменник, но в итоге они заняли четвертое, пятое и седьмое места соответственно.





Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Мужчины. Итоговое положение

1. Дмитрий Алиев — 260,98

2. Артур Даниелян — 253,42.

3. Александр Самарин — 252,74.

4. Макар Игнатов — 249,46.

5. Андрей Мозалёв — 240,55.





6. Даниил Самсонов — 240,21.

7. Пётр Гуменник — 238,08.

8. Антон Шулепов — 237,76.

9. Сергей Воронов — 233,82.

10. Андрей Зубер — 225,77.

В прошлом году чемпионом России стал Максим Ковтун, в апреле завершивший карьеру.