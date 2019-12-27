Петербургский фигурист Дмитрий Алиев впервые в карьере выиграл чемпионат России
На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования среди мужчин-одиночников. Первое место занял 20-летний петербуржец Дмитрий Алиев, для которого этот успех стал первым в карьере.
Второе и третье места достались москвичам Артуру Даниеляну и Александру Самарину.
Напомним, что после короткой программы лидировали сразу трое петербуржцев – Макар Игнатов, Андрей Мозалёв и Пётр Гуменник, но в итоге они заняли четвертое, пятое и седьмое места соответственно.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Итоговое положение
1. Дмитрий Алиев — 260,98
2. Артур Даниелян — 253,42.
3. Александр Самарин — 252,74.
4. Макар Игнатов — 249,46.
5. Андрей Мозалёв — 240,55.
6. Даниил Самсонов — 240,21.
7. Пётр Гуменник — 238,08.
8. Антон Шулепов — 237,76.
9. Сергей Воронов — 233,82.
10. Андрей Зубер — 225,77.
В прошлом году чемпионом России стал Максим Ковтун, в апреле завершивший карьеру.
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