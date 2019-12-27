Стилист Сергей Зверев обратился в Европейский суд по правам человека из-за штрафа за пикет на Красной площади

Стилист, шоумен Сергей Зверев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи со штрафом, который ему выписали за пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале. Об этом 27 декабря сообщили в правозащитном центре «Мемориал».

Напомним, весной 2019 года Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет возле Красной площади. Выступал стилист против строительства завода по розливу питьевой воды на берегу озера Байкал.

«Сегодня он (Зверев. — Прим. ред.) обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (право на свободу выражения мнения) и 11 (право на свободу собраний) конвенции», – говорится в сообщении «Мемориала».

Отметим, суд Звереву вменил проведение пикета в запрещенном месте — в непосредственной близости от резиденции президента России. Юристы Зверева подчеркивали, что акцию стилист проводил не на самой Красной площади, а рядом с ней. Жалобы на решение о вынесении штрафа российские суды отвергли, так что Зверев обратился в ЕСПЧ. Напомним, шоумен подробно рассказывал в интервью «Фонтанке» о том, почему он решил выйти протестовать в защиту Байкала.



