Песков рассказал, как Путин любит праздновать Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, как глава государства любит справлять Новый год. И как обычно справляет.

Владимир Путин зачастую празднует Новый год в рабочих поездках в различных уголках России. Но больше всего его радуют скромные праздники в кругу родных и близких, если это позволяет сделать график. Кроме того, это его личное время, которое не так часто у него бывает.

Ранее, как пишут «Вести», стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поедет в Петербург, где встретит Новый год в кругу семьи. А глава фракции ЛДПР после боя курантов отправится к гостинице «Москва», где стоит большая елка и откуда виден Кремль.







