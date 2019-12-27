Представитель Батуриной заявил, что уголовное дело против богатейшей женщины России связано с «рейдерской атакой» структур Фридмана

Представитель вдовы Лужкова, богатейшей женщины России Елены Батуриной, заявил, что уголовное дело против нее является частью «рейдерской атаки» со стороны структур миллиардера Михаила Фридмана. Об этом 27 декабря пишет Forbes.

«То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для нее момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение. Это очередной этап рейдерской атаки на нее со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования», — цитирует издание слова руководителя пресс-службы Батуриной Геннадия Теребкова.

Управляющий партнер А1 Андрей Елинсон заявил Forbes, что никаких комментариев по этому вопросу представители структур Фридмана давать не хотят.

Напомним, ранее стало известно, что мировой суд Калмыкии возбудил уголовное дело о клевете в отношении Батуриной по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора. 27 декабря вдову Лужкова официально объявили в розыск.



