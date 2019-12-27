ЦБ рекомендовал банкам уведомлять клиентов о блокировке их счетов. Сейчас бизнес узнает об этом только постфактум

Центробанк в пятницу, 27 декабря, сообщил о новых рекомендациях для банков. По мнению регулятора, банкиры должны немедленно уведомлять своих клиентов о том, что их счета блокируются по требованию налоговой.

До сих пор такой обязанности у банков не было. Поэтому многие компании узнавали о закрытии операций по своим счетам постфактум. Как поясняют в ЦБ, причина этого в том, что ФНС направляет в банки требования заблокировать счета в электронных письмах, и ограничения операций по счетам вводятся немедленно. А самим компаниям налоговая посылает уведомления бумажной почтой.

Согласно данным СПАРК, из 10 тысяч петербургских компаний с выручкой в 2018 году более 100 млн рублей и чистой прибылью от 1 млн рублей счета по требованию ФНС сейчас заблокированы примерно у 600, то есть у 6%. Зачастую ограничение операций по счетам вызвано мизерной по сравнению с оборотом компании задолженностью перед налоговой.

В случае несогласия с рассчитанным ФНС размером задолженности компаниям приходится идти по пути арбитражного разбирательства, все это время не имея возможности распоряжаться своими деньгами в банке. Единственный выход — заплатить требуемое налоговиками, а потом уже задним числом отсуживать эти деньги.



