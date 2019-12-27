Фото дня: Петербуржцы штурмуют метро у торговых центров

Не только пятница, но и преддверие последних перед Новым годом выходных стали причиной толп в метро у торговых центров в Петербурге. В соцсетях над этим шутят, но из толпы не выходят.

«Фонтанка» и участники сообщества «Мегаполис» предупреждают: с 17:30 появляться на станции «Площадь Восстания» опасно не только для здоровья, но и для времени. Близость двух огромных торговых центров фактически застопорила жизнь на станции, что запечатлели на фотографии очевидцы.

В Сети уже шутят в стиле Василия Алибабаевича: «Ты туда не ходи, ты сюда ходи».





В петербургском метрополитене «Фонтанке» сообщили, что предел наполняемости станции пока не исчерпан, оснований для ограничения движения пока нет.



