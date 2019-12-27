Трупный запах вместо новогоднего настроения. На Обуховской Обороны УК две недели игнорировала жалобы на зловоние

Почти две недели зловонный аромат докучал жителям многоэтажки в Невском районе Петербурга. Источник находился в подвале, сотрудники управляющей компании не спешили выезжать по адресу и отбивались от страдающих собственников отговорками.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях 27 декабря, сегодня из подвала у второй парадной 217-го дома на проспекте Обуховской Обороны достали тело человека. По словам местных жителей, трупный запах распространился по лестничной клетке ещё 4 декабря. Собственники пожаловались в ЖКС Невского района № 2 и получили ответ о том, что подвал якобы исследован, посторонних тел в нём не нашли.

В диспетчерской ЖКС Невского района № 2 подтвердили факт обращений из-за жалоб на зловоние с 4 декабря. В пресс-службе УК, которая входит в группу компаний «Пик-комфорт», попросили отправить письменный запрос. Ответ на него «Фонтанка» пока не получила.







