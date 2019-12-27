Увеличиваются не только сроки. Строительство метро «Юго-Западная» и «Путиловская» может подорожать с 37 млрд до 65 млрд рублей

Стоимость создания двух станций Красносельско-Калининской линии метро может увеличиться до 65 млрд рублей. Эту информацию «Фонтанке» 27 декабря фактически подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

«Удорожание проекта вызвано изменением нормативно-технический документации в области технологических процессов, пересчетом в текущем уровне цен с учетом роста инфляции, которая с января 2014 года составила порядка 40%. В предыдущей стадии проект был посчитан по объектам-аналогам, сейчас же технологические процессы учтены прямым расчетом и приведены к конкретному индексу цен. Кроме того, для ускорения сроков ввода линий оптимизирован проект организации строительства, что привело к значительному увеличению обслуживающих процессов», – сообщили «Фонтанке» в КРТИ.

Новая цена для «Юго-Западной» и «Путиловской» появилась в результате работы проектного института из Москвы «Метрогипротранс». Летом 2019 года власти заключили с компанией контракт стоимостью 236 млн рублей на корректировку проектной документации строящегося участка. Сейчас откорректированные документы отправлены на экспертизу, однако, как предполагают наши собеседники в правительстве, едва ли обновленная стоимость снизится больше чем на 15%. Подробности невероятного роста цены подземки читайте в материале «Фонтанки».

Сейчас строительство «Юго-Западной» и «Путиловской» ведет компания «Метрострой». Госконтракт с ней заключен на 37 млрд рублей. Первоначально предполагалось, что первые две станции на коричневой линии строитель городской подземки закончит к лету 2022 года, однако 27 декабря стало известно, что этот срок перенесли на октябрь 2023 года.



