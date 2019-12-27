Вдову Лужкова объявили в розыск по делу о клевете. Её хотят видеть в Калмыкии

Мировой суд Калмыкии возбудил уголовное дело о клевете в отношении Елены Батуриной, жены ушедшего не так давно из жизни бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой россиянки.

«Елена Батурина — президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — стала фигурантом уголовного дела о клевете (часть 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки», – сообщает 27 декабря РБК со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина, который представляет интересы заявителя.

По его словам, Батурину 27 декабря постановила объявить в розыск мировая судья Оксана Севостьянова. На президента Inteco Management теперь наложено обязательство о явке. На такой шаг судья пошла после сентябрьского обращения Манжеева. Богатейшая россиянка якобы заявила, что против финансового управляющего расследуется уголовное дело, которое возбуждено из-за получения Манжеевым доступа к ее средствам по поддельным документам.

Адвокат заявителя настаивает, что такое заявление Батурина сделала в ходе судебного разбирательства со старшим братом Виктором в Австрии. Президент Inteco Management полагает, что ее родственник якобы подделал приложение к договору от 2007 года.



