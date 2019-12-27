СКА всухую обыграл «Сибирь» на выезде

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» в пятницу, 27 декабря, в Новосибирске. Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:0.

Голы забили Андрей Кузьменко (47) и Владимир Ткачев (60). Матч на ноль в составе СКА отыграл Алексей Мельничук, отбивший все 36 бросков новосибирской команды в створ.

В третьем периоде решили судьбу этого непростого матча. Увозим победу из Новосибирска! #СИБСКА pic.twitter.com/nLSOFcNvHT — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 27, 2019

Благодаря этой победе СКА поднялся на первое место в Западной конференции с 60 очками. Следующий матч петербуржцы проведут 29 декабря против «Северстали» в Череповце.



