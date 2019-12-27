В Петербурге подняли размер минимальной оплаты труда. Меньше, чем в Москве, но больше, чем в России

Минимальная заработная плата в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей. По России МРОТ составит 12 130 рублей.

Как сообщает 27 декабря пресс-служба губернатора, региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2020 год было подписано в Смольном. Одновременно были поставлены подписи под трехсторонним соглашением Санкт-Петербурга на 2020 – 2022 годы: оно заключается между городом, Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской федерацией профсоюзов.

Таким образом, региональный МРОТ в городе будет на 36% выше, чем общероссийский. Напомним, петербургский показатель традиционно повышается на тысячу рублей — с 17 тысяч в 2018 году до 19 тысяч в 2020-м. Кроме Петербурга, свои региональные величины устанавливают Москва, Московская и Ленинградская области. Федеральный МРОТ в 2019 году составлял 11 280 рублей. В столице минимальный размер оплаты труда составит 20 195 рублей.











