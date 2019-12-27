Альфа-Банк оправился после масштабного сбоя: отказы шли в каждой десятой операции

Альфа-Банк возобновил работу в полном объеме после технического сбоя. Ранее клиенты жаловались на то, что у них не проходили операции по картам.

Как 27 декабря сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка, проблемы продолжались 55 минут и коснулись примерно каждой десятой операции. Сейчас все сервисы работают в штатном режиме, сбой устранен. Переводы с карты на карту, по которым раньше приходил отказ, попросту надо провести заново и деньги дойдут, уточнили в банке.

Как рассказывали клиенты, проблемы они начали ощущать примерно с трех часов дня пятницы.



