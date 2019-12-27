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27.12.2019 17:35
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Спектакль с огоньком: Студентам РГИСИ пришлось эвакуироваться из-за несогласованного перформанса

Руководство Российского государственного института сценических искусств передало в петербургскую полицию информацию о том, что участники независимого «Театра. на вынос» устроили несогласованный перформанс с огнём в учебном корпусе на Моховой, 34. В здание они, вероятно, прошли незаконно, показательно клали деньги в разожжённый неработающий камин и устроили задымление. В результате пришлось эвакуировать студентов.

О произошедшем на своей странице в Facebook вечером 25 декабря сообщила театральный критик и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитриевская. По её словам, если бы тяга в камине была сильнее, искры могли попасть в библиотеку, и тогда «главного здания уже не было бы». Устроители – основатель «Театра. на вынос» Алексей Ершов и художница Дарья Каминская – не думали о безопасности окружающих, а выступление якобы было первоначально направлено против института, который они «хотят закрыть». К активному обсуждению произошедшего к 27 декабря в социальных сетях подключились не только петербургские преподаватели и студенты, но и всероссийское театральное сообщество.

Как пояснили «Фонтанке» в РГИСИ, огненный перформанс прошёл ещё в понедельник, 23 декабря, около 18:20. После срабатывания пожарной сигнализации в зал с «представлением» прибежали сотрудники. Камин потушили своими силами. Из-за дыма пришлось прекратить занятия, студентов эвакуировали.

«Об инциденте мы сразу оповестили правоохранительные органы. Все детали, в том числе обстоятельства проникновения (перформеров. – Прим. ред.) в здание, устанавливаются», – сказали корреспонденту в пресс-службе института.


Отметим, что в МЧС «Фонтанке» сообщили, что вызовов из театральной академии 23-го не получали. «Фонтанка» также задала вопрос в МВД и ждёт ответа.

На произошедшее ещё 24 декабря отреагировал театральный блогер Виктор Вилисов. В Facebook он написал, что точно не считает нужным, например, увольнять охранника, который пустил в институт не студентов, потому что это «наверняка был – как и все охранники в России – просто бессмысленный, усталый человек, спящий на посту», и высказался резко против политики РГИСИ.

«Вы учитесь в вузе, где нормальная практика – отчислять за непосредственно театральную практику на стороне /.../ когда отчисляли собственно ребят из «Театра. на вынос», какие вы записывали сториз?» – обратился Вилисов к студентам вуза. По его словам, сразу после перформанса и эвакуации они были возмущены и «писали в инсту, что это не искусство и у перформанса должна быть идея».

Связаться с дирекцией «Театра. на вынос» и лично Алексеем Ершовым, чтобы узнать, какова была цель акции, к 14.30 27 декабря «Фонтанке» не удалось.

Проект под названием «Театр. на вынос» Алексей Ершов запустил в 2017 году. Тогда он устроил серию внезапных представлений, где для окружающих «играли» прохожие, участников он просил повторять действия из обычной жизни. РГИСИ Ершов не окончил.

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