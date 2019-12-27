Строительство
Федор Туркин награжден медалью «За заслуги перед Отечеством»
фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
Председатель совета директоров холдинга РСТИ (Росстройинвест) Федор Туркин получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Церемония вручения государственных наград состоялась 25 декабря в актовом зале Смольного. Общественные деятели, учителя, научные работники, строители получили медали, ордена и почетные грамоты из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Председатель совета директоров РСТИ Федор Туркин руководит компанией с момента ее основания, является почетным строителем Российской Федерации. За 18 лет работы холдинг РСТИ построил более 1,5 млн кв. метров недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)