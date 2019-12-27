У бизнесменов в Автово отобрали сумку с тысячами долларов. Деньги приготовили на покупку нового офиса

Нападению на двух коммерсантов в Автово предшествовала сделка с недвижимостью. В чужие руки ушла увесистая сумка с наличными в долларах и рублях.

Как стало известно «Фонтанке», днём 27 декабря 41-летний бизнесмен по указанию своего делового партнёра припарковал Toyota Voltz у бизнес-центра «Цитадель» на Краснопутиловской улице. Когда компаньоны покинули автомобиль, к ним подошли двое в масках и зелёных светоотражающих накидках. Бизнесменов кулаками повалили на асфальт и забрали у них чёрную кожаную сумку. В ней были уложены 220 тысяч долларов США и один миллион рублей. Ущерб в сумме составил около 15 миллионов.

Перед нападением один из коммерсантов продал офис на Крестовском острове. Ранее он возглавлял ТСЖ в 26-м доме на Крестовском проспекте, сейчас живет в этом же доме. По данным СПАРК, за пострадавшим числятся более десяти юридических лиц, только одно из них является действующим. Компания занимается производством товарного бетона в Иваново.

Предприниматель планировал встречу со знакомым своего делового партнёра Дмитрием. Через него планировалось приобрести новый офис на Лиговском проспекте.







