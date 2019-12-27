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Власть
28.12.2019 11:43
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Забастовка машин. Почему кандидаты не сумели доказать в судах, что избиркомы от них сбежали

В Петербурге суды под конец года заканчивают разбираться с итогами сентябрьских выборов. Главное открытие этого длительного процесса – подписывать протоколы избирательным комиссиям пришлось в экстремальных условиях: в тренерской каморке, в чайной комнате, в медицинском кабинете. По совпадению, там не было камер видеонаблюдения.

Забастовка машин. Почему кандидаты не сумели доказать в судах, что избиркомы от них сбежали

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Ночью после выборов с участков по всему городу сообщали: сотрудники избирательных комиссий вместо того, чтобы подсчитать голоса и разойтись по домам отсыпаться, сбежали вместе с бюллетенями. Участники выборов ждали, как избиркомы будут объясняться в суде: ведь на записях с камер видно, что итогового протокола – главного документа – комиссия на участке не составила. В судах выяснилось, что сразу несколько избиркомов в разных точках города ночью столкнулись с форс-мажором: перестали работать компьютеры и принтеры.

Спортзал экономического лицея в Московском районе. Половина двенадцатого ночи. Члены участковой избирательной комиссии №1280 опрокидывают урну с бюллетенями и начинают их сортировать. Проходит полчаса. Они собирают бумаги и выходят из спортзала. Наблюдатели вскакивают. «Ребята! Ребята, куда вы побежали?» – кричит, следуя за сотрудниками комиссии и вытаскивая телефон, кандидат от «Яблока» Екатерина Жаркова. Это сюжет официальной видеозаписи с избирательного участка. Следующий кадр – монтаж: видео снимает на телефон сама Жаркова. Ее голос за кадром звучит с той же интонацией, что на официальной записи из спортзала, и фразу она будто продолжает: «Куда вы побежали, дорогие? Ребята, вы куда убегаете? Вы что, серьезно?» На видео с её телефона – члены участковой комиссии, покидающие здание лицея с мешками в руках.

Спустя месяц участники ночных событий встретились в суде. И выяснилось: у сотрудников участкового избиркома впечатления от ночи после выборов остались совсем не те, что у кандидатов. Представитель комиссии, юрист Иван Ефимов заявил: члены избиркома не ушли из лицея с бюллетенями, а просто перешли из спортзала в соседний кабинет – медицинский. И продолжили считать голоса там, в стерильной обстановке, а затем там же записали результаты подсчета в итоговый протокол. Причину объяснили вызванные ответчиком свидетели: сломался принтер. В медицинском кабинете нашелся работающий, но камер видеозаписи не нашлось. Решение по этому делу суду еще предстоит вынести.

По закону, избирательная комиссия обязана подсчитать бюллетени и зафиксировать результат в итоговом протоколе. Этот протокол нужно составить на компьютере и распечатать на принтере – технику избиркомам выдают районные администрации. Но есть у избиркомов и возможность составить протоколы от руки.


Выборы обнаружили явные недостатки в качестве техники, которую районы закупают за бюджетный счет. Например, той же ночью, если верить избирательной комиссии, вышел из строя принтер на участке №1285 – тоже в Московском районе и тоже в муниципалитете «Московская застава». Из-за этого участковой комиссии пришлось переместиться в соседний кабинет – камер там не было – и распечатать протокол на школьном принтере. На официальной видеозаписи с участка это выглядит так: члены избиркома покидают актовый зал школы, оставляя за спиной декорации в виде нарисованных на фанере деревьев, а выносить мешки с бюллетенями им помогает будущий глава муниципалитета Юрий Докукин. Суд пока не вынес решения и по этому спору.

В каморке физрука пришлось заканчивать работу избирательной комиссии №589 в муниципалитете «Морские ворота» Кировского района, утверждает ее председатель Ростислав Сериков. Этот избирком работал весь день в спортзале морской академии имени Макарова вместе с другой комиссией – №588. Как выяснилось в суде, компьютеры, которые были в распоряжении обеих комиссий (и стояли под камерами видеонаблюдения), вышли из строя примерно в один момент – когда настало время составлять протокол по муниципальным выборам (во время подсчета итогов губернаторских выборов они были исправны). Пришлось искать работающую технику в подсобке, где хранят спортивный инвентарь тренеры, и там печатать протокол об итогах голосования, объяснял «Фонтанке» председатель участковой комиссии Ростислав Сериков после судебного заседания. Проигравший же кандидат пытался доказать в суде, что обе комиссии покинули место работы, не составив протокола вовсе. Но не смог: в решении Кировского районного суда говорится, что свидетели истца отсутствовали на участке в момент подсчета голосов и подписания протокола. Видеозапись из спортзала академии суд смотреть не стал.

Отбиваться от обвинений в побеге пришлось в суде и участковой комиссии №2094 муниципалитета «Купчино». Истец – проигравший кандидат от «Яблока» – продемонстрировал суду официальную видеозапись с участка, включив ее на том моменте, когда комиссия, судя по выставленному на протоколе времени, должна была его составлять и подписывать. Но на видео суд увидел пустой спортзал, порядок в котором наводила одинокая уборщица. Сотрудники участковой комиссии объяснили: и у них в решающий момент сломался принтер. Поиски работающей техники привели в соседний кабинет, где на протяжении дня голосования члены комиссии пили чай. И чаепития, и составление протокола обошлись без видеонаблюдения.

Пока единственный случай, когда судья не удовлетворилась рассказом комиссии о сломанной технике, – это ситуация на выборах в «Новоизмайловском». Представители участковой комиссии №1393 доказывали в суде, что подписали протокол в служебном помещении – там, где хранились их вещи – поскольку тот компьютер, что стоял под видеокамерами, сломался. Судья Татьяна Лемехова сочла этот довод несостоятельным и отменила итоги голосования на участке. В решении она указала: обнаружив неисправный компьютер, комиссия должна была по старинке составить протокол вручную. Впрочем, это решение избирком сейчас пытается обжаловать в городском суде.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»

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