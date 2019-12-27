В ГК «Полис Групп» 13 тыс. действующих дольщиков

ГК «Полис Групп»

Количество действующих дольщиков ГК «Полис Групп» превысило 13 000 человек. Об этом сообщил председатель совета директоров группы Дмитрий Смирнов. По его словам, 8 тыс. участников долевого строительства насчитывается в проектах девелопера в Санкт-Петербурге и еще 3 тыс. в Ленинградской области. Ежемесячно эти цифры растут.

По состоянию на 30 декабря 2019 г. строительный объем ГК «Полис Групп» составляет 463 тыс. кв. м. Застройщик реализует проекты в городской черте – ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе и ЖК «Полис на Московской» в Московском районе, а также в Ленинградской области – ЖК «ПаркЛэнд», новый проект – ЖК «Мой Мир» и ЖК «Краски лета» (готовность последней очереди составляет более 90%).

Ежегодно компания поддерживает объем текущего строительства в пределах 400-500 тыс. кв. м.

Несмотря на рекордный ввод жилья в 2019 году – более 400 тыс. кв. м (в том числе 9 домов в общей сложности на 8744 квартир) – ГК «Полис Групп» планирует поддерживать строительный объем на привычных уровнях.

Напомним, в 2019 года были введены в эксплуатацию дом № 8 в составе ЖК «Вернисаж» в Кудрово, 3 и 4 очередь масштабного проекта комплексной застройки в Мурино – «Краски лета», а также на месяц раньше срока застройщик сдал свой первый проект комфорт класса в городской черте – ЖК «Полис на Неве».

В следующем году компания сохранит объемы текущего строительства за счет запуска новых строек. «У нас на следующий год намечена сдача строящихся объектов – 250 тыс. кв. м жилья. И у нас хороший задел на будущее: в этом году мы купили один земельный участок в Каменке. До конца года подпишем договор еще по одному, тоже на севере города. На сегодняшний день мы обеспечены участками на 3-4 года вперед», – отметил Дмитрий Смирнов.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК Вернисаж в Кудрово – застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте http://tin-group.spb.ru/customers/documents

ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/