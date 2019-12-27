«И уволить по-человечески не могут». Сотрудники «Интерторга» жалуются на потерянные трудовые и готовят обращение в прокуратуру

Ретейлер «Торговый дом «Интерторг», управлявший магазинами «Семья» и Spar, массово расстается с сотрудниками. Как рассказали «Фонтанке» работники компании, 27 декабря с 8 утра офисных работников и торговый персонал созвали в офис на Варшавской, 19, чтобы официально завершить трудовые отношения.

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Но быстро процесс не пошел. Как выяснилось, заявления многих сотрудников были потеряны. При этом руководство уклонилось от урегулирования ситуации. «Начальник отдела кадров говорить с нами не хочет. Всем заправляет охранник. Сплошные крики, истерики и драки. Боюсь остаться без трудовой», – рассказал один из директоров магазинов. По словам сотрудников, чьи документы были потеряны, им предлагают написать новое заявление от 31 декабря. Но перспектива стоять в предпраздничный день обрадовала не всех.

Хотя увольнения происходят по инициативе уходящего с рынка работодателя, работникам настоятельно рекомендовали написать заявления «по собственному». Большинство согласились «разойтись с миром» и уже подыскали новые места работы. «Но оказалось, что нас и уволить по-человечески не могут», – комментирует раздосадованный сотрудник. Неразбериха царит и в опустевших торговых точках. По словам руководителей магазинов, в магазинах остались паллеты с товаром и оборудование.





Часть персонала намерена обращаться по поводу действий «Интерторга» в прокуратуру. Кто-то не получил расчет за ноябрь, а линейный персонал, работающий по аутсорсингу, вряд ли может рассчитывать на оплату. «Было сказано «на кого денег хватит, тех и рассчитаем», – комментирует собеседник издания.

ТД «Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. В 2019 году ретейлер столкнулся с финансовыми сложностями и оказался на грани банкротства: долги перед поставщиками и банком, по оценкам участников рынка, достигли 15 млрд рублей. Когда контрагенты начали останавливать поставки, компания начала закрывать магазины. Одновременно было создано новое юрлицо «Спар СПб», на которое ретейлер пытается переоформить договоры аренды и поставок.