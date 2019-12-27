«И уволить по-человечески не могут». Сотрудники «Интерторга» жалуются на потерянные трудовые и готовят обращение в прокуратуру
Ретейлер «Торговый дом «Интерторг», управлявший магазинами «Семья» и Spar, массово расстается с сотрудниками. Как рассказали «Фонтанке» работники компании, 27 декабря с 8 утра офисных работников и торговый персонал созвали в офис на Варшавской, 19, чтобы официально завершить трудовые отношения.
Но быстро процесс не пошел. Как выяснилось, заявления многих сотрудников были потеряны. При этом руководство уклонилось от урегулирования ситуации. «Начальник отдела кадров говорить с нами не хочет. Всем заправляет охранник. Сплошные крики, истерики и драки. Боюсь остаться без трудовой», – рассказал один из директоров магазинов. По словам сотрудников, чьи документы были потеряны, им предлагают написать новое заявление от 31 декабря. Но перспектива стоять в предпраздничный день обрадовала не всех.
Хотя увольнения происходят по инициативе уходящего с рынка работодателя, работникам настоятельно рекомендовали написать заявления «по собственному». Большинство согласились «разойтись с миром» и уже подыскали новые места работы. «Но оказалось, что нас и уволить по-человечески не могут», – комментирует раздосадованный сотрудник. Неразбериха царит и в опустевших торговых точках. По словам руководителей магазинов, в магазинах остались паллеты с товаром и оборудование.
Часть персонала намерена обращаться по поводу действий «Интерторга» в прокуратуру. Кто-то не получил расчет за ноябрь, а линейный персонал, работающий по аутсорсингу, вряд ли может рассчитывать на оплату. «Было сказано «на кого денег хватит, тех и рассчитаем», – комментирует собеседник издания.
ТД «Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. В 2019 году ретейлер столкнулся с финансовыми сложностями и оказался на грани банкротства: долги перед поставщиками и банком, по оценкам участников рынка, достигли 15 млрд рублей. Когда контрагенты начали останавливать поставки, компания начала закрывать магазины. Одновременно было создано новое юрлицо «Спар СПб», на которое ретейлер пытается переоформить договоры аренды и поставок.