Столичная корректировка. Строительство станций метро «Юго-Западная» и «Путиловская» может подорожать на 29 млрд рублей

Красносельско-Калининская линия пошла по кривой дорожке Фрунзенского радиуса: открытие двух станций не только откладывается на год, но и, судя по всему, подорожает чуть ли не в 2 раза. Таковы промежуточные итоги работы московского «Метрогипротранса».

вестибюль станции «Юго-Западная» / проект «Метрогипротранса»/ автор фото КРТИ

Как выяснила «Фонтанка», откорректированный проект участка строящейся коричневой линии метро в составе станций «Юго-Западная» и «Путиловская» поступил на государственную экспертизу. За 236 млн рублей, которые Смольный заплатил проектному институту «Метрогипротранс», московские специалисты подошли к вопросу со столичным размахом и переделали проектную документацию так, что стройка подорожала на 29 млрд рублей.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) подтвердили эти данные. «Удорожание проекта вызвано изменением нормативно-технической документации в области технологических процессов, пересчетом в текущем уровне цен с учетом роста инфляции, которая с января 2014 года составила порядка 40%. В предыдущей стадии проект был посчитан по объектам-аналогам, сейчас же технологические процессы учтены прямым расчетом и приведены к конкретному индексу цен. Кроме того, для ускорения сроков ввода линий оптимизирован проект организации строительства, что привело к значительному увеличению обслуживающих процессов», – сообщили 27 декабря «Фонтанке» в КРТИ.

В ведомстве подчеркнули, что эта новая стоимость строительства участка Красносельско-Калининской линии – еще не оформленное и не принятое решение. Утвердить или отказаться от него еще только предстоит. По информации собеседника «Фонтанки» из городского правительства, экспертиза может срезать повышение, но в районе 15%. То есть рост будет не 29 млрд рублей, а примерно на 3,7 – 4 млрд рублей меньше. Предполагается, что к действующему контракту на 37 млрд рублей может быть подписано дополнительное соглашение. Это в том случае, если «Метрострой» в ближайшие месяцы сумеет продемонстрировать реальную готовность к работам.

По данным «Фонтанки», в откорректированной документации почти четверть всех затрат – это деньги на те самые «обслуживающие процессы», то есть поддержание строящихся подземных выработок в работоспособном состоянии, вентиляция, освещение, откачка воды и прочее.





Собеседник нашего издания вспоминает, как принималось решение о корректировке. Это произошло летом 2018 года в ходе научно-технического совета. «Метрогипротранс», разработавший за 852 млн рублей рабочую документацию для строительства, предложил запроектировать поперечный пересадочный узел со станции «Кировский завод» на проектируемую станцию «Путиловская». В проектной документации, которую разрабатывал петербургский проектный институт «Ленметрогипротранс» предполагалась продольная пересадка с торца станции в торец.

В качестве аргументов «за» корректировку проекта также называлось сохранение срока пуска линии в эксплуатацию в 2022 году и экономия в 400 млн рублей за счет отказа от усиления существующих перегонных тоннелей Кировско-Выборгской (красной) линии.

В «Метрогипротрансе» на письмо «Фонтанки» никак не отреагировали.

Впрочем, определенное отношение к увеличению затрат в середине ноября высказал главный архитектор московского «Метрогипротранса» Николай Шумаков при презентации нового облика станций. «Восхищен питерским руководством метрополитена, которые идут на эти затраты», – сказал Шумаков в ходе обсуждения отдельного лифта для маломобильных граждан, который будет спускать их с поверхности в подземку. По его словам, организовать альтернативный спуск в подземку нельзя. На возражение, что на многих станциях метро власти обустроили входы для колясочников и без отдельных лифтов, а например, с помощью подъемников, саркастично заявил: «Ну, конечно, я не знаю, откуда мне знать, я же мальчик с детсада».

Напомним, что «Метрогипротранс» постепенно выходит на первые роли в проектировании петербургской подземки. В октябре 2019 года московский институт выиграл конкурс на проектирование продолжения коричневой ветки на юго-запад до станции «Сосновая Поляна». Контракт на 990 млн рублей заключен сроком на 4 года. Первоначально его выиграл петербургский «Ленметрогипротранс» с предложением в 743 млн рублей, а конкуренты из Москвы даже не были допущены из-за ошибок в заявке. Однако позднее петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы отменило итоги торгов, а в новом конкурсе «Метрогипротранс» стал единственным участником и взял контракт по максимальной цене.

Этой же компании досталась и разработка проекта планировки территории под часть кольцевой линии. Завоевание петербургского рынка столичными проектировщиками проходит на фоне конфликта с «Ленметрогипротрансом», которым «Метрогипротранс» владеет на 8,5%. Недавно москвичи подали иск к директору петербургского института на 60 млн рублей. Руководитель петербургского проектировщика отказался признать правомочность претензий.

Важно отметить, что 7 декабря стало известно, что окончание строительства участка Красносельско-Калининской линии откладывается на год. Из объяснения КРТИ можно сделать вывод, что столь серьезное удорожание проекта после труда московских проектировщиков и новый дедлайн для «Юго-Западной» и «Путиловской» – вещи не связанные. В комитете сообщили, что перенесли открытие станций с помощью дополнительного соглашения из-за принятого бюджета. В нем на 2020 год на строительство станций заложено 6 млрд рублей, хотя комитет просил 11 млрд.





«И в лучшей своей форме «Метрострой» ни разу не показывал выработку в 13 млрд, максимум — порядка 11 млрд рублей, — объяснил «Фонтанке» экономический вице-губернатор Евгений Елин. — Тем не менее им дали с запасом на 2020 год; еще увеличивать финансирование было решительно невозможно, особенно при сегодняшней ситуации в компании. Наши коллеги нам не смогли пояснить, за счет чего у «Метростроя» резко вырастет количество работников, техники, откуда у него возьмутся оборотные средства».

При этом его слова идут вразрез с ранее обнародованными КРТИ данными: так, в сентябре 2018 года власти сообщали, что «Метрострой» сумел освоить в 2017 году 19 млрд рублей из выделенных 30. По итогам 2018 года, как следует из официальных документов КРТИ, «Метрострой» освоил по строительству метро 14 млрд рублей.

Вице-губернатор Максим Соколов, пришедший в Смольный в декабре 2019 года, на момент публикации материала свою позицию и отношение к проблемам не обозначил. По данным нашего издания, бывший министр транспорта пока активно погружается в проблемы транспортного блока.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»