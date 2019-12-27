Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -3
$ 62.03р
69.03р
17:53 27.12.2019
Расширенный поиск

Бизнес
27.12.2019 17:17
Печать

Минэкономразвития просят спасти букмекеров. С 1 января те готовятся закрывать конторы, в том числе в Петербурге

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил министру экономического развития принять срочные меры и не допустить кризиса на рынке легальных букмекерских услуг. 

Об этом 27 декабря пишет РБК со ссылкой на представителя Титова. 

Опасениями с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей поделилась отраслевая ассоциация. По ее прогнозам, в начале 2020 года 98% букмекерских точек окажутся на грани закрытия из-за изменений в законодательстве. 

С 1 января в классификаторе использования земельных участков появится новый вид земель, предназначенный для проведения азартных игр. Букмекерские конторы смогут работать только там. Нововведение установило Минэкономразвития, но большинство регионов не успело обновить свои правила землепользования и застройки, в том числе Петербург и Москва, пишет РБК. 


Подобные проволочки переводят букмекеров на фактически нелегальное положение, беспокоятся в ассоциации. Из-за этого, считают они, более 20 тысяч сотрудников могут лишиться работы, региональные бюджеты недосчитаются 5 млрд налоговых поступлений, детско-юношеский спорт останется без поддержки, а сектор незаконной игорной деятельности пойдёт в рост. 

Титов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину с просьбой принять срочные меры. Ассоциация букмекерских контор объединяет «Фонбет», «Олимп», «Мегафон Бет», Leon.ru, BingoBoom.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      27.12.2019 17:27

      Федор Туркин награжден медалью «За заслуги перед Отечеством»

      Председатель совета директоров холдинга РСТИ (Росстройинвест) Федор Туркин получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.
      ГК «Полис Групп»
      27.12.2019 17:06

      В ГК «Полис Групп» 13 тыс. действующих дольщиков

      Количество действующих дольщиков ГК «Полис Групп» превысило 13 000 человек. Об этом сообщил председатель совета директоров группы Дмитрий Смирнов. По его словам, 8 тыс. участников долевого строительства насчитывается в проектах девелопера в Санкт-Петербурге и еще 3 тыс. в Ленинградской области. Ежемесячно эти цифры растут.
      предоставлено Группой RBI
      27.12.2019 16:11

      2019-й в цифрах: Группа RBI подвела итоги года

      Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») подводит предварительные итоги уходящего года.
      РСТИ (Росстройинвест)
      27.12.2019 15:01

      Жилой комплекс «Два ангела» сдан в эксплуатацию досрочно

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Два ангела» на Республиканской улице, 35.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      27.12.2019 11:30

      Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России

      Банк «Санкт-Петербург» четвертый раз подряд стал лучшим ипотечным банком в России, и второй раз – лучшим банком для эскроу-счетов по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards.
      Glorax Development
      27.12.2019 10:27

      Glorax Development подвела итоги за 2019 год

      В общей сложности в этом году в московском регионе и Санкт-Петербурге Glorax Development ввела в эксплуатацию 161,6 тысяч кв. м недвижимости. Сейчас в активной стадии строительства находится порядка 600 тысяч кв. м, а суммарный инвестиционный портфель компании составляет 2,5 млн кв. м.
      Группа компаний «ЦДС»
      27.12.2019 10:08

      Четвертый корпус ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 4 в составе жилого комплекса ЦДС «Приневский».
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      26.12.2019 18:00

      Жилой комплекс «Образцовый квартал 5» введён в эксплуатацию

      Объект стал продолжением жилой застройки на Царскосельских холмах, где строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории.
      предоставлено компанией «Галамарт»
      26.12.2019 17:35

      Праздничное открытие нового магазина "Галамарт" состоится в Петербурге

      28 декабря в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт».
      26.12.2019 16:17

      Лот квартир на специальных условиях в VII квартале Golden City

      Glorax Development делает уникальное предложение – возможность приобрести недвижимость в VII квартале жилого комплекса Golden City на намывных территориях Васильевского острова с дополнительной скидкой.
      ПСК
      26.12.2019 15:15

      ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию ЖК «Славянка»

      ГК «ПСК» получила Разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне Пушкинского района. Комплекс на 1029 квартир стал одним из самых крупных, введённых в этом году в Петербурге. Передача ключей начнётся с января.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      26.12.2019 12:31

      Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» обсудил итоги 2019 года

      25 декабря состоялось последнее в 2019 году заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были обсуждены предварительные итоги уходящего года и обозначены планы на 2020 год.