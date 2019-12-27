Минэкономразвития просят спасти букмекеров. С 1 января те готовятся закрывать конторы, в том числе в Петербурге

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил министру экономического развития принять срочные меры и не допустить кризиса на рынке легальных букмекерских услуг.

Об этом 27 декабря пишет РБК со ссылкой на представителя Титова.

Опасениями с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей поделилась отраслевая ассоциация. По ее прогнозам, в начале 2020 года 98% букмекерских точек окажутся на грани закрытия из-за изменений в законодательстве.

С 1 января в классификаторе использования земельных участков появится новый вид земель, предназначенный для проведения азартных игр. Букмекерские конторы смогут работать только там. Нововведение установило Минэкономразвития, но большинство регионов не успело обновить свои правила землепользования и застройки, в том числе Петербург и Москва, пишет РБК.





Подобные проволочки переводят букмекеров на фактически нелегальное положение, беспокоятся в ассоциации. Из-за этого, считают они, более 20 тысяч сотрудников могут лишиться работы, региональные бюджеты недосчитаются 5 млрд налоговых поступлений, детско-юношеский спорт останется без поддержки, а сектор незаконной игорной деятельности пойдёт в рост.

Титов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину с просьбой принять срочные меры. Ассоциация букмекерских контор объединяет «Фонбет», «Олимп», «Мегафон Бет», Leon.ru, BingoBoom.