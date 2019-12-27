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Власть
27.12.2019 17:12
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«Понимаю всю тяжесть этого пояса». Глава Олимпийского комитета Японии рассказал, как Путин отказался от шестого дана по дзюдо

Глава Олимпийского комитета Японии и глава национальной Федерации дзюдо Ясухиро Ямасита сообщил, что во время первого визита Владимира Путина в Японию тот отказался от красно-белого пояса, который получают спортсмены с крайне высоким уровнем. 

Как 27 декабря он рассказал в интервью РИА «Новости», всё произошло в  сентябре 2000 года. Тогда Владимир Путин, долгое время профессионально занимавшийся дзюдо, вышел из машины и «первое же, что сказал, было: "Я привез с собой свое кимоно для дзюдо, где я могу переодеться?"». В Институте Кодокан – самом важном и крупном спортивном центре – он «провел демонстрацию, очень технично, на высоком уровне», но, когда руководство присудило ему 6-й дан – разряд выше, чем есть у президента, – он отказался. 

Директор попросил Путина взять и повязать красно-белый пояс, а тот «взял микрофон и сказал: "Я – дзюдоист. Я прекрасно понимаю всю тяжесть этого дана и этого пояса. К сожалению, я пока не достиг того уровня, когда можно носить этот пояс. Вот вернусь домой, буду больше тренироваться и тогда стану соответствовать"», – вспоминает выступление  российского лидера Ямасита. По его словам, все были «немного разочарованы», но потом начали аплодировать. 

Как отметил глава Олимпийского комитета, в тот день представители МИДа просили его сделать так, чтобы Путин «по возможности  всё-таки не надевал кимоно». После Кодокана ему предстояло лететь в США на международную конференцию. 

Данами называются разряды в дзюдо, получение каждого отмечается поясом определённого цвета. Помимо весьма распространённого чёрного, существуют другие, высшие. Ступеням с 6-й по 8-ю соответствует красно-белый цвет, а 9-му и 10-му данам –  красный. Последний присуждается не столько за технику и умения, сколько за вклад в развитие дзюдо в целом.


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