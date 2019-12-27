X-Clinic приглашает начать Новый год с заботы о своем здоровье

Фото предоставлено пресс-службой X-Clinic

Клиника адаптационной медицины X-Clinic представляет «Новогоднюю» программу, которая задаст настрой на весь год и станет достойной альтернативой застолью, растянутому на все каникулы.

Встретив Новый год шампанским под бой курантов, необязательно растягивать праздничное застолье на все каникулы. Лучше потратить свободное время, которого обычно не хватает, с пользой. Клиника адаптационной медицины X-Clinic, которая осенью открылась на берегу Финского залива, откроет двери уже 3 января — здесь ждут всех на программу Intensive UpGrade Body. Она рассчитана на 9 дней и создаст хороший настрой на весь год.

Для начала гостям клиники предлагают провести полный Check-Up организма, определить свою стрессоустойчивость и адаптационные возможности с помощью современных программ и оборудования. Основные цели программы: очищение организма, восстановление ресурсов и перезагрузка физического и эмоционального состояния.

Фото предоставлено пресс-службой X-Clinic

Избыточное потребление кофе и других стимулирующих напитков, курение, нарушения в питании и сне — все это создает неблагоприятный фон для нашей жизни и даже может привести к серьезным заболеваниям. Поэтому важно вовремя доверить свое здоровье специалистам.

За 9 дней можно успеть не так уж мало. Провести диагностику — сделать узи, анализ крови, исследование позвоночника, нейроэнергометрию — и т. п. Посетить 10 профильных специалистов. Заняться лечебной физкультурой. Пройти курс лечебных процедур, включая водолечение, талассотерапию, массажи, криотерапию и др. Начать прием необходимых препаратов.

Качество медицинских услуг сочетается с высоким уровнем сервиса и комфортом пребывания, а также вкусным и здоровым меню, разработанным специально для гостей клиники.

Фото предоставлено пресс-службой X-Clinic

В целом 9 дней, проведенные в X-Clinic в новогодние каникулы, позволят вам качественно отдохнуть и подготовить себя к трудовому году.

Лицензия № ЛО-78-01-010198 ОТ 01.10.2019г.