350 млрд или грипп, гепатит и СПИД. Вымогатели пригрозили «Макдоналдсу» в Петербурге эпидемией, если сеть не будет платить

Авторы анонимного письма пообещали начать распространение различных болезней через сотрудников и службы доставки из «Макдоналдса», если сеть не заплатит по десять биткоинов с каждого ресторана. Начать действовать обещали 27 декабря.

По данным «Фонтанки», письмо пришло по электронной почте в ресторан рядом со станцией метро «Удельная» 21 декабря – так 27-го числа информацию в ГУ МВД передала менеджер заведения на Ярославском проспекте. По ее словам, в анонимке речь шла об отравлении тех, кто питается фастфудом в этой сети. Авторы письма якобы утверждали, что если каждый ресторан не перечислит по 10 биткоинов, они начнут заражать любителей еды из «Макдоналдса» различными болезнями, от гриппа до СПИДа. Использовать для этого они собирались сотрудников самих ресторанов и тех, кто работает в службах доставки, рассказала менеджер. На перевод денег авторы давали пять дней, в противном случае 27 декабря они обещали начать действовать.

Судя по карте с сайта компании, на которой отмечены рестораны в Петербурге, их в городе 79. В переводе на рубли с биткоинов, сумма, которую требуют с сети, равняется почти 350 млрд, если учитывать только местные заведения.

«Фонтанка» отправила запрос в «Макдоналдс». Менеджер, которая передала информацию правоохранительным органам, от общения с журналистом отказалась, сославшись на отсутствие таких полномочий.





Куда перечислять криптовалюту, судя по всему, авторы письма не указали – информации об этом в заявлении в полицию нет.

Ранее в Петербурге обследовали более 200 объектов Сбербанка после зловещего сообщения в чате службы техподдержки.