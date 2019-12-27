За непостроенную железную дорогу на «Восточном» осужден предприниматель из Петербурга. Его родственник занимал высокий пост в филиале РЖД

В Петербурге вынесен приговор о хищениях на космодроме «Восточный». Мошеннический контракт на строительство железной дороги получила фирма бизнесмена Ивана Локтева, имевшего крепкие родственные связи в структурах РЖД.

Как сообщила 27 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, бывший коммерческий директор ЗАО «Трансинжиниринг» Локтев, экс-гендиректор компании Николай Баланцев и его зам Павел Бартош признаны виновными в хищении более 50 млн рублей.



«Дзержинский суд назначил наказание в виде 4 лет 1 месяца колонии общего режима каждому, фигуранты освобождены по отбытии», – уточнили в пресс-службе.







Бизнесмены несколько лет пробыли в СИЗО, это время зачтено в приговоре.





«Трансинжиниринг» выступал подрядчиком строительства желдороги в промзоне космодрома. Из перечисленных ему более 100 млн рублей не возвращены 53 млн, работы сданы не были.

Строительство железных дорог не являлось основным видом деятельности «Трансинжиниринга». Он специализировался на архитектуре и геологоразведке. Не чужд рельсам – во всяком случае, кровно – был Иван Локтев. Его близкий родственник работал на момент заключения контракта «Трансинжиниринга» главным инженером филиала РЖД, который управляет материально-техническим обеспечением госкомпании. Мужчина остался недоволен публикацией «Фонтанки» об уголовном деле Локтева и обещал корреспонденту горячий прием при личной встрече. В настоящее время в должности он не состоит.



