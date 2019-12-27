«Все те же слова, только названы по-другому». В самарской «Службе крови» объяснили запрет на донорство для геев и проституток

В самарском центре «Служба крови» заверили, что стоят «на защите тех людей, которым кровь переливается», поэтому и был введен «абсолютный запрет» на донорство среди «лиц, относящихся к группе риска».

«Это связано с имеющимися правовыми нормативными документами, но слова будут немножко изменены, но суть их останется, потому что действующие нормативные документы стоят на защите тех людей, которым кровь переливается», – цитирует 27 декабря заявление директора станции Сергея Кузнецова РИА «Новости».

По его словам, в своей работе центр руководствовался постановлением главного санитарного врача о «Профилактике ВИЧ-инфекции». «Откройте пункт 3.9, там будет все хорошо… там написано: "Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются..." И далее все те же слова, только названы по-другому», – отметил Кузнецов.

В документе, на который ссылается «Служба крови», сказано: «Наиболее пораженными ВИЧ группами населения в России в 2012 г. являлись потребители инъекционных наркотиков (ПИН) – в разных регионах страны от 6,4% до 58,5% инфицированных, лица, занимающиеся проституцией, – "коммерческие секс-работники" (КСР) – от 3,8% до 11,6%, мужчины, вступающие в сексуальные контакты с мужчинами, (МСМ) – от 5,2% до 14,8%».





При этом в 2008 году из приказа Минздрава убрали слова о том, что гомосексуалисты, наркоманы и проститутки относятся к группе риска.

Напомним, что СМИ обратили внимание на список требований к потенциальным донорам в Самаре, где говорилось, что геи и «девушки пониженной социальной ответственности» не могут сдавать кровь для переливания.