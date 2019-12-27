«Тут и встретим!» Петербуржцы в предновогодних пробках уже начали играть в города

Петербург досрочно встал в пятничные пробки. В центре города к 17 часам все 9 баллов. В среднем по городу семь.

Уже днем 27 декабря в Петербурге средняя загруженность дорог составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. 9 баллов было на Невском проспекте в сторону к Дворцовой площади. 7 баллов на Литейном – Загородном в обе стороны и столько же на участке проспект Славы – Народная улица к Московскому.

Петербуржцы, многие из которых рванули в центр за подарками, а другие из центра, подальше от первых, все равно уперлись в пробки. Кто-то оптимистично начал традиционную игру в города в «Яндекс.Разговорчиках», кто-то пессимистично ждал Новый год.





На два балла больше, чем обычно в последние предновогодние праздники, было на участке Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (7 баллов), Московский проспект в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного), Литейный – Загородный к Литейному мосту (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками сегодня в отличие от обычной пятницы декабря стали пробки дневные, а не утренние:

В 10:27 встал КАД, внутренняя сторона, Большой Обуховский мост (вантовый), КАД, внутренняя сторона, 9,6 км, от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

В 14:15, Мытнинская набережная, Кронверкская набережная, улица Куйбышева, Сампсониевский мост, Финляндский проспект, Большой Сампсониевский проспект, 4,4 км, от площади Академика Лихачева до Беловодского переулка. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

В 15:54 встала набережная Обводного канала (южный берег), 6,1 км, от набережной реки Екатерингофки до Нефтяной дороги. Пробка продержалась 4 часа.

А в 16:21 красным был маршрут Дворцовый мост, Дворцовая площадь, Невский проспект, Гончарная и Полтавская улицы, Невский проспект, площадь Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский проспект, 6,8 км, от Университетской набережной до Новочеркасского проспекта. Пробка продержалась 3 часа.

Шесть с половиной километров встала пробка с 16:24 на Каменноостровский проспект и далее Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, 6,4 км, от улицы Академика Павлова до Сенной площади. Пробка продержалась 3 часа 40 минут.



