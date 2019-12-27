Авария в Альфа-банке: у клиентов не проходят операции

Клиенты Альфа-банка массово жалуются на то, что с 15 часов у них наблюдаются проблемы со снятием наличных в банкоматах и переводе в онлайн банке по номерам карточек.

«Деньги списывают, но до получателя не доходят. В банкомате выдают ошибки. Это «Альфа» совсем всё или временно?» – пишут 27 декабря «Фонтанке» читатели.

Сейчас у нас авария, поэтому операция не проходит. Попробуйте позднее — Альфа-Банк (@alfabank) December 27, 2019

В Альфа-банке признали сбой и связали его с большой нагрузкой на систему в предновогодние дни.





«Сейчас у нас авария, поэтому операция не проходит. Попробуйте позднее», – сообщил банк в Twitter.

Автоответчик в колл-центре также сообщает, что по техническим причинам не работает ряд сервисов.