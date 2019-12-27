2019-й в цифрах: Группа RBI подвела итоги года

предоставлено Группой RBI

Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») подводит предварительные итоги уходящего года.

Три новых сданных объекта; четыре исторических здания, которые будут воссозданы или реконструированы; 1 365 ключей, выданных новоселам, и 15 профессиональных наград, среди которых – наиболее престижные на рынке недвижимости.

1 – первый свой проект на Крестовском острове вывела в продажу Группа RBI в 2019 г.

3 – столько объектов Группа RBI ввела в эксплуатацию в 2019 г. Общая площадь объектов, введенных в эксплуатацию, составила 58 000 кв. метров.

4 – столько государственных социальных объектов строит или ремонтирует Группа RBI. Это детский сад и школа в Приморском районе, которые будут построены в составе второй очереди проекта Ultra City на Комендантском просп., детский сад во Всеволожском районе, построенный в EcoCity, а также существующий детский сад на 11-й Красноармейской ул. в Адмиралтейском районе, в котором компания ведет капитальный ремонт.

4 – столько исторических зданий Группа RBI реконструирует или, в случае с утраченными памятниками, воссоздает по фотографиям и чертежам. Это здание 1907 г. постройки на Малой Разночинной ул. в составе жилого комплекса «Биография», здание Левашовского хлебозавода 1933 г. в составе жилого комплекса Futurist на Барочной ул., утраченный Лесной корпус Сестрорецкого курорта в составе проекта «Русские сезоны», а также практически утраченный (до фундаментов) доходный дом на 12-й Красноармейской ул.

1 365 – столько квартир и других помещений в четырех своих объектах Группа RBI передала дольщикам в 2019 г. Опросы в рамках исследования Индекса клиентской лояльности (NPS) на этапе заселения показали, что 88-92% клиентов RBI и «Северного города» готовы рекомендовать своего застройщика друзьям и знакомым.

15 – таким количеством профессиональных наград в 2019 году были отмечены проекты Группы RBI и в целом деятельность компании. В числе главных – гран-при Urban Awards за проект Futurist, победа проекта «Дом на набережной» в конкурсах Urban Awards и «Доверие потребителя», жилого комплекса «Биография» – в «Доверии потребителя», а также признание Эдуарда Тиктинского «Девелопером года» и «Топ-менеджером года» по версии «Делового Петербурга».

50% – такую долю в ГК Active Group приобрела Группа RBI в 2019 г. Таким образом, в экосистеме Группы RBI появились новые компании – агентства недвижимости.

ЖК Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

ЖК EcoCity – застройщик ООО «Карелия Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

ЖК Биография – застройщик ООО «Петровское наследие», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

ЖК Futurist - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Ламбри"", проектная декларация на сайте https://www.rbi.ru/declarations/

ЖК «Русские сезоны» - застройщик ООО "Курортный", проектная декларация на сайте https://www.rbi.ru/declarations/

ЖК "Дом на набережной" – застройщик ООО "СГС", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/