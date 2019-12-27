КРТИ рассказал про первые новогодние ограничения в центре Петербурга

Новогодние мероприятия ограничат движение транспорта в центре Петербурга.

Схему закрытий 27 декабря опубликовал комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Судя по ней, движение пректится:

– с 10.00 30 декабря до 10.00 1 января по Певческому проезду (вдоль домов 4, 6-8 по Дворцовой площади), проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади, Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;

– с 20.00 31 декабря до 04.30 1 января по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта;





– с 02.00 до 04.00 1 января по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста, Биржевой площади.

Ранее появилась информация об ограничениях в центре в рождественские дни.