На берегу Финского залива выстроилась ледяная ограда

автор фото Елена Галкина

Весеннее настроение в Петербурге соседствует с зимним безмолвием. Берег Финского залива в Курортном районе покрыл плотный ледяной настил.

Фотографиями из Сестрорецка с «Фонтанкой» поделилась Елена Галкина 27 декабря. На снимках запечатлена территория пляжа между парком «Дубки» и Курортом. На песчаном берегу выросли ледяные горки, лёд также окружил детские площадки.

20 декабря улицы Сестрорецка затопило. Во время наводнения северо-западный ветер пригнал на этот берег Финского залива весь лед, который образовался с начала зимнего сезона.



