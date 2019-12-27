Смольный выкупил последние 11 социальных объектов в 2019 году. Всего их набралось 62

Губернатор Петербурга подписал постановление о приобретении за счет бюджета 11 объектов социальной инфраструктуры. На них выделяют 2,2 млрд рублей.

Как сообщает 27 декабря пресс-служба администрации губернатора, в списке 5 дорог в Выборгском и Приморском районах, которые строили ООО «СК «Каменка» и ООО «Главстрой-СПб». Три детские площадки в Красногвардейском и Петроградском районах сдало ООО «Бонава Санкт-Петербург». Здание с земельным участком под детский сад с бассейном в Шушарах выкуплено у ООО «СК «Дальпитерстрой». Кроме того, в перечне помещение для центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Калининском районе (АО «Эталон ЛенСпецСМУ») и пункт охраны правопорядка в Курортном районе (ЖК «Сестрорецкий Разлив»).

Всего в 2019 году город приобрел 62 объекта на общую сумму порядка 14 млрд рублей: 10,6 млрд выделил федеральный центр, 3,4 млрд — Смольный.

В список вошли 17 объектов здравоохранения, 4 общеобразовательные школы, 24 помещения и здания для размещения детских садов, 3 игровые площадки, 5 дорог. Кроме того, речь идет о 8 объектах социального назначения в Красносельском, Красногвардейском, Калининском, Курортном и Выборгском районах Санкт-Петербурга. Еще 1 детский сад во Фрунзенском районе был подарен АО «РЖД».



