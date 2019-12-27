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29.12.2019 12:24
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Новый год при старых свечах. Обновление энергохозяйства Петроградки откладывается

Подрядчик «Ленэнерго» не успевает к концу года построить на Петроградской стороне 6 новых подстанций. Даже несмотря на благоприятную окружающую политическую среду.

Новый год при старых свечах. Обновление энергохозяйства Петроградки откладывается

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

ПАО «Россети Ленэнерго» на днях открыло первую цифровую подстанцию «Детскосельская», которая питает, в том числе, объекты трассы М-11. Правда, саму трассу президент открывал чуть не за месяц до этого. Но День энергетика с конца декабря было не передвинуть, а торжественное мероприятие на то и торжественное, что дату для него можно выбрать более или менее произвольно. Другое дело, что компания в 2019 году жила не одной «Детскосельской», однако долгожданные подстанции Петроградской стороны не успели к Новому году. 

О том, что «Ленэнерго» собралось поднимать энергохозяйство Петроградского района, «Фонтанка» рассказывала еще весной. Вся программа с солидным названием «Комплексное развитие электрических сетей Петроградского района Санкт-Петербурга» в 5,4 млрд должна быть завершена в 2020 году.

Новый год при старых свечах. Обновление энергохозяйства Петроградки откладывается

Однако два контракта на строительство семи новых подстанций и прокладку соответствующих кабелей были рассчитаны до конца 2019 года. Разыграли их в 2017 году. Первый, непосредственно на 7 КТПМ (комплексная мачтовая трансформаторная подстанция), оценили в 2,2 млрд рублей. Второй, на кабельные линии, – в 1,4 млрд. 


Подрядчик нашелся с именем, и имя это было «Петрострой».

«Опыта такого строительства в таких масштабах у компании не было, – рассказал «Фонтанке» источник в энергетическом блоке Смольного, который имел отношение к заключению контракта. – Но контракт с ними заключили, понимая, что никого другого сюда не пустят».

Кто не пустит, не уточняется, но ключевое слово – «сюда». Петроградская сторона – вотчина спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Его дочь Анна Селегень ранее числилась совладельцем «Петростроя». В 2016 году, когда количество профильных вопросов от СМИ по этому поводу выросло, она вышла из капитала предприятия, уступив долю своему свекру Владимиру Селегеню. Сейчас собственницей компании является его свояченица – Вера Пшеничная. 

Предание старо как мир, однако напомним: Вера Пшеничная была также партнером Виктора Кочнева в компании «Северная гавань». Сын Кочнева является собственником  «Теплоэнерго», которое стремительно ворвалось на энергетический рынок Петербурга, встревожив сложившийся триумвират — ГУП «ТЭК», ТГК-1 и «Петербургтеплоэнерго» (ПТЭ). С ПТЭ «Теплоэнерго» так и вовсе вступило в схватку за теплоснабжение элитных новостроек Петровского острова. Надо ли говорить, что одним из основных подрядчиков «Теплоэнерго» является все тот же «Петрострой». 

Это все к тому, что на Петроградской стороне проблем у «Петростроя», казалось, уж точно быть не могло. Наглядно все отображено на сайте округа «Петровский» в новости «Ленэнерго» от 2018 года о реконструкции сетей совместно с «Петростроем». «Многие подстанции, находящиеся в Петроградском районе, были введены в эксплуатацию в 1927–1978 гг. и в настоящее время уже почти отслужили свой срок службы, – сообщают жителям. – Итогом реализации данной программы станет полное обновление системы электроснабжения района: будут максимально снижены риски аварий и отключений электричества в домах. Жители района смогут без ограничений пользоваться бытовой техникой и другими электрическими устройствами». В правом верхнем углу страницы этот текст осеняет портрет Вячеслава Макарова.

«Петрострой» боролся на конкурсах с «Ленэнергоспецремонтом» (ЛЭСР), 100-процентной «дочкой» «Ленэнерго»: то ли снижение стоимости повлияло, то ли игра на домашнем поле, но в итоге именно «Петрострой» получил статус технического заказчика. Впрочем, ЛЭСР, как показало время, могло не особенно расстраиваться, в итоге он все равно оказался на объектах в качестве исполнителя.

Собеседники внутри компании говорят, что изначально не было ясно вообще, будут ли привлекаться субподрядчики. Но в середине 2018 года, вскоре после смены руководства «Ленэнерго», стало понятно, что без ЛЭСР не обойтись.


К Новому году не получится – хоть с ЛЭСР, хоть без. По данным «Ленэнерго», работы по прокладке кабельных линий выполнены на 80%. «Заканчиваются работы по ул. Мира, – сообщили в пресс-службе. – На данном этапе ведутся работы по засыпке траншеи. По ул. Ленина ведётся подготовка к протяжке кабеля». Исполнение этих контрактов в открытой системе госзакупок не отследить, так что приходится ориентироваться на официальные данные. Либо на источники в энергетическом блоке, которые рассказали, что исполнено работ на 800 млн рублей по обоим контрактам. По их словам, 90% этой суммы актированы именно по контракту на прокладку кабелей и лишь 10% – на строительство подстанций. По КТПМ сдан только один объект: в номенклатуре заказчика он называется «КТПМ-35 кВ в районе РП 1887» (на Новоладожской). По информации «Фонтанки», на большинстве адресов ведутся работы либо по строительству подстанций, либо по подготовке территории. К слову, за это время стоимость большего контракта снизилась до 1,9 млрд, так как из него исключили одну из КТПМ.

В самой компании насчет отставания не спорят, однако никакого кризиса не видят. 

«Центр города, стеснённые условия, – объясняют в пресс-службе. – Множество коммуникаций. В связи с этим многие работы вместо механизированного способа ведутся вручную». На вопрос о том, когда все же ждать Петроградский район получит пусть не цифровые, но хотя бы новые подстанции, отвечают так: «По плану все работы по прокладке кабельных линий в Петроградском районе должны завершиться до конца февраля 2020 г.». Куда эти кабели придут, пока не ясно. 

Напомним, «Ленэнерго» не первый раз подступается к Петроградской стороне. Программу обновления энергохозяйства района разработали еще в 2013 году, а годом позже даже открыли две новые подстанции. Вскоре компания ушла в пике на пару с банком «Таврический» и выручать ее пришлось облигациями федерального займа на 32 млрд. На половину этой суммы компания погасила многолетние задолженности по заявкам на присоединение, тем самым сдав экзамен перед правительством на устойчивость. Это позволило вернуться и к планам по переподключению Петроградского района. 

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

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