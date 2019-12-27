«Федот, закрой рот». Александр Емельяненко посоветовал брату забыть про него и «молиться Мамоне»

Обострился конфликт между российскими бойцами смешанных единоборств — братьями Федором и Александром Емельяненко. Ранее Федор в одном из интервью заявил, что Александр мертв для него.

Тот в свою очередь у себя в инстаграме предложил Федору в таком случае поставить за него свечку в храме.

«Вообще, я тебе хочу сказать, Федот: рот свой закрой. Забудь меня. Меня для тебя не существует после твоих слов. И я, и мама, и сестра старшая, и младший брат — мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле и кто ты. Продолжай дальше молиться своему богу Мамоне (олицетворение материальных ценностей в христианской традиции. — Прим. ред.). Забудь меня, Федот!» — заявил Александр Емельяненко.

Отметим, что об испорченных отношениях между двумя братьями было известно давно, но в публичную плоскость их конфликт перешел только сейчас.





Ранее Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова. Сроки и место проведения боя должен определить глава Чеченской Республики.

Напомним, что оба брата — действующие бойцы MMA. На счету Федора 38 побед в 45 боях. У Александра — 29 побед в 37 боях.