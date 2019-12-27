В России защитили вторую в истории страны докторскую по теологии. Игумен стал доктором богословия

Вторая докторская диссертация по теологии защищена в России. Священнику Русской православной церкви присуждено звание доктора богословия.

Об этом 27 декабря сообщил официальный сайт патриархии. Защита состоялась позавчера. Зампредседателя Синодального миссионерского отдела игумен Серапион (Митько) представил диссертацию «Православная миссиология в системе теологического знания». Среди его оппонентов была петербурженка - профессор кафедры мировой политики Ольга Церпицкая. В качестве ведущей организации выступил Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена.

«На диссертацию и автореферат диссертации поступили 10 положительных отзывов», – отметили в патриархии.

По результатам дискуссии и тайного голосования диссертационный совет принял решение присудить игумену Серапиону ученую степень доктора теологии.





Отметим, что 48-летний священник закончил исторический факультет Тульского педагогического института, где позже преподавал на кафедре философии. Кандидатскую защитил по специальности «этика».

Первую в России докторскую по теологии в мае 2019 года защитил протоиерей Олег Давыденков, автор труда «Догматическое богословие».