Котенок с серым хвостом и снег. «Фонтанка» узнала, о чем просят петербуржцы «Водоканал»

График разводки мостов и организация дорожного движения, а также звонки по воде от Москвы до Владикавказа. В «Водоканале» рассказали, с чем звонили жители Петербурга на горячую линию предприятия чаще всего в 2019 году и какие звонки запомнились особо.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», напомним, отвечает за уличные сети только холодного водоснабжения и канализации, а также за эксплуатации фонтанов и туалетов, состоящих на балансе предприятия. Однако «горячую линию» предприятия за год 7 тысяч раз спрашивали и о горячей воде, и о теплоте труб, и даже кричали в трубку из-за разведенных мостов и уличных пробок.

Темы – лидеры звонков все-таки профильные: принадлежность работ или контакты со специалистами (63,7 тысячи), заключение прямого договора на водоснабжение или водоотведение частных домов (29 тысяч). Причем горожане все чаще хотят работать с поставщиком без посредников в виде УК. Таких запросов стало больше на 253%.

Но запомнились операционистам линии не только эти звонки. В последние месяцы горожане прямо-таки требуют у «Водоканала» ответа, когда пойдет снег. Один раз у предприятия просили привезти на детский праздник нерпёнка Крошика, который живет в ГУПе и уже давно является его символом. Но больше всего сотрудникам горячей линии запомнился звонок одной женщины. Она просила о помощи.





«У вас же много людей и бригад по городу ездит. Если увидят в Адмиралтейском районе белого котенка с серым хвостом, пусть мне сразу позвонят», – просила звонившая.

Всего же, по данным на 1 декабря, в адрес предприятия по «горячему» номеру поступили более 170 тысяч обращений.



