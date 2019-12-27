Дорожникам придется работать на Зеленом мосту и в Новый год, чтобы выполнить предвыборное обещание губернатора

Пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

На Зеленом мосту будут вестись работы и 31 декабря, и в новогодние праздники. Это необходимо, чтобы закончить работы быстрее, чем указано контрактом, сообщили 27 декабря «Фонтанке» в ГБУ «Мостотрест».

В конце июня 2019 года в статусе «врио» губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, будто принято решение о сроках ремонта Зеленого моста через реку Мойку: ввести в эксплуатацию объект должны к 1 мая 2020 года. При этом изначально в самом контракте в качестве дедлайна была указана дата 20 мая 2020-го. В «Мостотресте» подчеркивают, что в соответствии с проектной документацией, заблаговременно разработанной компанией «Инжтехнология» специально под ремонт переправы, эти работы должны были занять 18 месяцев. Однако в учреждении сумели найти решения, позволяющие справиться за 9 месяцев.

Напомним, что подрядчика на этот объект учреждению удалось найти лишь с четвертой попытки. Тендер выиграла компания ПО «Возрождение», стоимость контракта – 497 млн рублей. Согласно техзаданию, состояние Зелёного моста было совсем неудовлетворительным: облицовка устоев и сходов моста имеет сколы и трещины, расшивка швов выветрена, а металлоконструкции покрыты коррозией. На тротуарах — выбоины и трещины. Кроме того, на мосту не работала гидроизоляция, из-за чего металлический свод и фасады были в ржавчине.



