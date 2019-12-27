Шойгу объявил 31 декабря выходным в армии, но при одном условии

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение сделать последний день года нерабочим для военных, однако неожиданный выходной им придется отработать.

«Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, – с учетом того, что довольно напряженное окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех Вооруженных силах», – цитирует 27 декабря заявление министра обороны РИА «Новости».

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов должен теперь донести распоряжение до служащих Минобороны.

Ранее СМИ сообщили, что на празднование Нового года ведомство потратит 32,7 миллиона рублей, а сотрудники в качестве подарков получат красную икру и подарочные карты в магазины продуктов и косметики.





Напомним, что 31 декабря выходным в этом году стало в целом ряде регионов, включая Ленинградскую область, Крым, Чукотский автономный округ, Приморский край, Еврейскую автономную область, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарию и Ингушетию, Якутию, Татарстан, Калининградскую, Свердловскую, Волгоградскую, Магаданскую и Амурскую области.

Ранее во время своей большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что «выходной 31-го – это логично». Председатель Совета Федерации РФ также выступила за то, чтобы сделать последний день года выходным.