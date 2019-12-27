МВД хочет до двух лет колонии за пропаганду наркотиков в Интернете. А СМИ — наказывать за склонение к опасному

Штрафами и лишением свободы предлагает наказывать МВД за пропаганду наркотиков в Интернете. Документ с изменениями в статью 230.3 УК России («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») опубликован на портале нормативно-правовых актов 27 декабря.

Законопроект предусматривает добавление в статью 230.3 УК России пункта о пропаганде «незаконного потребления, оборота наркотических средств» в Сети. Согласно инициативе, нарушителей могут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, назначать им исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

«Под действие указанной статьи УК РФ не будут подпадать случаи распространения информации об обороте и (или) потреблении предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков, наркосодержащих растений», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В министерстве также уточнили, что инициатива устанавливает ответственность и для интернет-СМИ. Публикации прессы могут рассматриваться как склонение к употреблению наркотиков.





Сейчас за пропаганду запрещённых веществ в РФ предусмотрена только административная ответственность. По данным МВД России, за девять месяцев 2019 года ведомством рассмотрено 34,9 тысячи обращений, по которым принято более 19 тысяч решений о блокировке интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках.