В Автово сделка на 15 млн закончилась кулачным боем. Победили грабители

Двое коммерсантов остались без прибыли от продажи своих активов в Кировском районе Петербурга. Чтобы отнять деньги, оружие нападавшим не понадобилось.

По данным «Фонтанки», компаньоны вышли из бизнес-центра «Цитадель» на Краснопутиловской улице около половины второго днем 27 декабря. Там они оформляли сделку, цена которой – 15 млн рублей. Неподалеку их ждали двое незнакомцев спортивного телосложения в масках. По предварительной информации, они обошлись без оружия, действовали только кулаками. Бизнесмены стремительно оказались на асфальте, а похитители перешли на бег. Все, что смогли запомнить потерпевшие, – фигуры вместе с их деньгами удалялись по железнодорожным путям в сторону станции Ленинский проспект – электрички проходят в нескольких сотнях метров от здания БЦ.

В «Цитадели» подтвердили, что нападение действительно было, но произошло оно уже за их территорией.



