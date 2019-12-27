У "Балтийской" поменяется режим работы. Вестибюль каждый день будут закрывать на час по утрам

Станция метро «Балтийская» с 8 января по 12 февраля 2020 года будет работать в нестандартном режиме из-за модернизации эскалаторов. Об этом 27 декабря сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Вход в вестибюль будет закрыт с 8:10 до 9:20, а с 17:00 до 19:00 он будет ограничен. Учитывая расположение станции, находящейся у Балтийского вокзала, «Петербургский метрополитен» дает дельный совет: учитывать факт проведения работ и заранее планировать маршруты поездок.

На сайте госпредприятия говорится, что ежедневный пассажиропоток станции – 49,5 тысячи человек. Эскалаторы на «Балтийской» ремонтируют регулярно – в последний раз это происходило летом 2018 года, правда лишь на 2 дня. До этого вход на станцию ограничивали с января по апрель 2018 года. Начальник «Петербургского метрополитена» Владимир Гарюгин называл «Балтийскую» самой проблемной станцией с точки зрения износа техники и сложности ремонта.



