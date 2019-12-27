Главный судья РФС уволился. Ранее Егорова критиковали представители клубов и даже обвиняли во взяточничестве

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров покинул свой пост. Как сообщает 27 декабря пресс-служба организации, Егоров уволился по собственному желанию.

Согласно проводимой РФС реформе судейства, ДСИ планируют разделить на два департамента: судейства и инспектирования.

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», – цитирует Егорова официальный сайт РФС.

«Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», – добавил президент РФС Александр Дюков.





Судейство и работа Егорова неоднократно подвергались критике со стороны представителей клубов РПЛ по ходу первой части сезона. В начале декабря президент ЦСКА Евгений Гинер обвинил Егорова во взяточничестве.

Ранее в отставку подал председатель судейского комитета РФС Николай Левников. Его место занял генеральный директор «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц. По словам Дюкова, кадровые перестановки никак не связаны с последними судейскими скандалами.