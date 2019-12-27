Студенты-архитекторы сделали HAPPY строителям Лахта Центра

Футуристические конструкции построенной, но еще не обжитой башни на берегу Финского залива на день стали декорациями клипа студенческого хора петербургской архитектурной академии. У строителей Лахта Центра же случился спонтанный концерт в лучших традициях европейских флешмоб-шоу.



«Теплой и бесснежной зимой в пасмурном Петербурге ожидать предновогоднего настроения от природы не приходится. Остается только самим творить чудеса и делиться счастьем с окружающими», – посчитали в Центре и согласились предоставить башню под концертную площадку будущим архитекторам.







Испытать на прочность конструкции взялся хор ГАСУ. На почти спонтанное выступление позвали тех, кто сейчас работает в башне. Пели в разных помещениях Лахты.

«Впечатлений – море! Большое спасибо всем, кто помог это осуществить, и, конечно, самому Лахта Центру в первую очередь. Нашу идею поддержали и помогли все организовать. А по итогам на одну из песен даже был снят клип!» – делятся впечатлениями студенты.





Итогом встречи оказалась песня Happy, которую американский рэпер Фаррелл Уильямс написал специально для мультфильма «Миньоны-2».