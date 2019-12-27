Жилой комплекс «Два ангела» сдан в эксплуатацию досрочно

РСТИ (Росстройинвест)

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Два ангела» на Республиканской улице, 35.

Изначально ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на I квартал 2020 года, однако компания сдала дома раньше срока. Передача ключей участникам долевого строительства состоится в первом полугодии 2020 года.

«Два ангела» — жилой комплекс бизнес-класса, расположенный недалеко от станции метро «Новочеркасская», рядом с рекой Охтой и Малоохтинским парком. Комплекс состоит из двух домов высотой 15 этажей каждый. Общая площадь составляет более 28 тысяч кв. м, площадь квартир — 16 723,3 кв. м. На первых этажах расположены коммерческие помещения, есть подземный отапливаемый паркинг на 204 места. Для жильцов предусмотрен зеленый благоустроенный двор, закрытый от машин.

Комплекс «Два ангела» получил свое название благодаря необычной архитектуре: силуэт зданий напоминает сложивших крылья ангелов. Подобный визуальный эффект достигается за счет больших площадей остекления и специальной наклонной конструкции витражей. Декоративные короны на крышах обоих корпусов дополняют запоминающийся образ зданий.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

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