Сэкономит 70 минут для врачей. Петербургская компания поставила в Мурманскую больницу систему расшифровки речи для патологоанатомов

Доктор диктует, машина записывает за ним и сразу же расшифровывает в текст – такие сцены можно будет теперь наблюдать в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина. Совместный проект медицинское учреждение запустило с петербургской компанией «Центр речевых технологий» (ЦРТ).

Об этом 27 декабря «Фонтанке» сообщили представители компании. «Для этого используется программа «Voice2Med», разработанная специалистами группы компаний «ЦРТ». Предложенный сервис распознавания профессиональной медицинской речи позволяет надиктовывать информацию для карт, протоколов и других документов через специальную надеваемую гарнитуру. Система распознает все медицинские термины и выражения, а качество распознавания речи находится на уровне 96%, – рассказывают в компании. – Во время проведения исследования врач надиктовывает текст, который в режиме реального времени распознается и автоматически переносится в состав заполняемого протокола в медицинскую информационную систему. Голосовое подтверждение результатов распознавания позволяет врачу быть уверенным, что протокол заполнен верно, даже если он не видит монитора компьютера».

Как говорят в ЦРТ, в первую очередь сервис получило патологоанатомическое отделение больницы. Оборудование поможет сэкономить до 70 минут рабочего времени врача за день. На вопрос о стоимости совместного проекта в ЦРТ пока затруднились ответить конкретно, сообщив, что в настоящее время пока что не принято окончательного решения о том, как много отделений больницы будут оснащены сервисом.



