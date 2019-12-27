Банк России не верит в рубль: он уронил курс на последние дни 2019 года

Банк России серьезно ослабил официальный курс рубля на последние выходные года и понедельник.

Как следует из официальных данных регулятора, курс доллара на 28-30 декабря установлен на уровне 62,03 рубля, что на 26,39 копейки выше предыдущего показателя. А официальный курс евро повышен на 53,46 копейки, до 69,03 рубля.

При этом на Московской бирже доллар в 14:34 торгуется у отметки 61,83 (-0,39), а евро 68,92 (-0,14). Укрепившийся за рождественские праздники в Европе и США, как ранее писала «Фонтанка», рубль быстро начал терять позиции в конце недели.



