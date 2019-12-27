Хоть бы 10 тысяч дали: каждый пятый петербуржец надеется на годовую премию. Деньги нужны на подарки

На годовую премию рассчитывает каждый пятый житель Петербурга, говорится в совместном исследовании страховых компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь».

Размер ожидаемой суммы в большинстве случаев не превышает 10 тыс. рублей. Тот, кто рассчитывает на годовую премию, не рассматривает ее как способ создания дополнительных накоплений или подушки безопасности на будущее.

Опубликованное 27 декабря исследование показало, что даже при небольших доходах, которые у подавляющего большинства в Петербурге не превышают 35 тысяч рублей (58,8%), респонденты в основном используют этот редкий шанс для покупки подарков к Новому году – 43,8% (37% по России). Причем Северная столица лидирует среди всех регионов по количеству людей, которые тратят премию, чтобы порадовать близких.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что предновогодние исследования обещают россиянам рост зарплат. С 2020 года в Петербурге сразу на 3%, и каждая четвертая компания якобы уже заложила на это деньги в свой бюджет.





Денис Коротков